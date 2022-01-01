Сверло по металлу Milwaukee 4932363264, HSS-CO, 5.0 мм
Арт. О00000032664
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|5
- Сверло по металлу Milwaukee 4932363264 предназначено для сверления высоколегированных сталей и металлов с пределом прочности на разрыв свыше 1000 Н/мм² (нержавеющая сталь, теплоупорная и кислотноупорная сталь).
Преимущества
- Изготовлено из твердой высокотермостойкой высокоскоростной стали со сплавом кобальта (DIN 338)
- Отполировано
- Угол режущей кромки 135° для улучшенного центрирования – кернения не требуется
- Содержание кобальта 5%
- Выдерживает высокие температуры сверления
- Сверло типа “N” со стандартным углом наклона канавки
- Цвет: бронза