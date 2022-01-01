Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сверло по металлу Milwaukee 4932363269, HSS-CO, 6.5 мм
Найти аналог
Сверла по металлу
    Сверло по металлу Milwaukee 4932363269, HSS-CO, 6.5 мм
    Арт. О00000032667
    Сверло по металлу Milwaukee 4932363269, HSS-CO, 6.5 мм

      Сверло по металлу Milwaukee 4932363269, HSS-CO, 6.5 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000032667

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло по металлу Milwaukee 4932363269 предназначено для сверления высоколегированных сталей и металлов с пределом прочности на разрыв свыше 1000 Н/мм² (нержавеющая сталь, теплоупорная и кислотноупорная сталь).

        Преимущества

        • Изготовлено из твердой высокотермостойкой высокоскоростной стали со сплавом кобальта (DIN 338)
        • Отполировано 
        • Угол режущей кромки 135° для улучшенного центрирования – кернения не требуется
        • Содержание кобальта 5%
        • Выдерживает высокие температуры сверления 
        • Сверло типа “N” со стандартным углом наклона канавки
        • Цвет: бронза