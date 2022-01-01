Набор свёрл Кобальт (19 шт)

Кобальтовые сверла по металлу являются одними из самых прочных видов оснастки. Их применяют для сверления высокопрочных сортов легированной и нержавеющей стали. Также эти сверла хорошо справляются со сварными швами, клепанными изделиями и т.п. Благодаря повышенным режущим свойствам, они обеспечивают большую точность, требуют меньшего усилия при сверлении и дольше служат.

В данный набор вошли 19 сверл самого востребованного диаметра от 1 до 10 мм с оптимальным шагом 0,5. Пластиковый кейс-органайзер с маркированными ячейками позволяет быстро выбрать нужный диаметр сверла.

При работе с кобальтовой оснасткой следует помнить несколько правил. Ими не рекомендуется сверлить на высокой скорости. Во избежание заклинивания при выходе из сквозного отверстия желательно снизить скорость вращения. Чтобы избежать перегрева сверла необходимо обеспечить подачу СОЖ, а при увеличенных диаметрах предварительно рассверливать заготовку меньшим диаметром.