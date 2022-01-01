Набор сверл по металлу Практика Эксперт 640-254, 5 шт
Арт. О00000024537
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|5
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Диаметр, мм
|2, 6
- Набор сверл по металлу ПРАКТИКА 640-254 серия Эксперт, 5 штук. Сверла с содержанием кобальта 5% (Р6М5К5) для самых высоких нагрузок при сверлении металлов, стали с пределом прочности на растяжение до 1100Н/мм2. Затыловочная шлифовка режущей части обеспечивает идеальное засверливание, быстрое сверление и чистые кромки отверстия. Угол заточки 135о. Рекомендуется использовать СОЖ.
Преимущества
- Сверла с содержанием кобальта 5%
- Удобная упаковка, ПРО кассета
- Сверла с содержанием кобальта 5%