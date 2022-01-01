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Набор сверл по металлу Практика Эксперт 640-254, 5 шт
710 ₽
Универсальные сверла
    Набор сверл по металлу Практика Эксперт 640-254, 5 шт
    Арт. О00000024537
    Набор сверл по металлу Практика Эксперт 640-254, 5 шт
    Набор сверл по металлу Практика Эксперт 640-254, 5 шт
    Набор сверл по металлу Практика Эксперт 640-254, 5 шт
      Набор сверл по металлу Практика Эксперт 640-254, 5 шт
      Набор сверл по металлу Практика Эксперт 640-254, 5 шт
      Набор сверл по металлу Практика Эксперт 640-254, 5 шт

      Набор сверл по металлу Практика Эксперт 640-254, 5 шт

      710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024537

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		5
      Диаметр, мм
      		2, 6
      Все характеристики
      710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор сверл по металлу ПРАКТИКА 640-254 серия Эксперт, 5 штук. Сверла с содержанием кобальта 5% (Р6М5К5) для самых высоких нагрузок при сверлении металлов, стали с пределом прочности на растяжение до 1100Н/мм2. Затыловочная шлифовка режущей части обеспечивает идеальное засверливание, быстрое сверление и чистые кромки отверстия. Угол заточки 135о. Рекомендуется использовать СОЖ.

        Преимущества

        1. Сверла с содержанием кобальта 5%
        2. Удобная упаковка, ПРО кассета