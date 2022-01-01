Набор сверл по металлу Практика Эксперт 640-254, 5 шт

Преимущества

Сверла с содержанием кобальта 5%

Удобная упаковка, ПРО кассета

Набор сверл по металлу ПРАКТИКА 640-254 серия Эксперт, 5 штук. Сверла с содержанием кобальта 5% (Р6М5К5) для самых высоких нагрузок при сверлении металлов, стали с пределом прочности на растяжение до 1100Н/мм2. Затыловочная шлифовка режущей части обеспечивает идеальное засверливание, быстрое сверление и чистые кромки отверстия. Угол заточки 135о. Рекомендуется использовать СОЖ.