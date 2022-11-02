Сверло по металлу Практика Профи 037-824 двустороннее, 5.0х51 мм, 2 шт

Сверло по металлу двусторонние ПРАКТИКА 037-824 серии "Профи" из быстрорежущей стали Р6М5, предназначено для сверления отверстий в листовых металлах. Полностью шлифованное. Угол заточки острия 118°. Подходит для обработки металлов с пределом прочности на растяжение до 900 Н/мм2. Рекомендуется работать с использованием СОЖ