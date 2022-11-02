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Сверло по металлу Практика Профи 037-824 двустороннее, 5.0х51 мм, 2 шт
5.0
1
150 ₽
160 ₽
Наборы сверл
    Сверло по металлу Практика Профи 037-824 двустороннее, 5.0х51 мм, 2 шт
    Арт. О00000024513
    5.0
    1
    Сверло по металлу Практика Профи 037-824 двустороннее, 5.0х51 мм, 2 шт
    Сверло по металлу Практика Профи 037-824 двустороннее, 5.0х51 мм, 2 шт
    Сверло по металлу Практика Профи 037-824 двустороннее, 5.0х51 мм, 2 шт
    Сверло по металлу Практика Профи 037-824 двустороннее, 5.0х51 мм, 2 шт

    Сверло по металлу Практика Профи 037-824 двустороннее, 5.0х51 мм, 2 шт

    • -10 ₽
    150 ₽
    160 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз сегодня или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать завтра или позже
      из 629 пунктов выдачи, 165 ₽
    • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
    Арт. О00000024513
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Практика
    Двухстороннее сверло
    		Да
    Количество предметов, шт
    		2
    Диаметр, мм
    		5
    Ударное
    		Нет
    Все характеристики
    • -10 ₽
    150 ₽
    160 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз сегодня или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать завтра или позже
      из 629 пунктов выдачи, 165 ₽
    • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
    • Сверло по металлу двусторонние ПРАКТИКА 037-824 серии "Профи" из быстрорежущей стали Р6М5, предназначено для сверления отверстий в листовых металлах. Полностью шлифованное. Угол заточки острия 118°. Подходит для обработки металлов с пределом прочности на растяжение до 900 Н/мм2. Рекомендуется работать с использованием СОЖ