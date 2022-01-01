Набор сверл по металлу Практика Мастер 031-297, 13 шт
Арт. О00000024494
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|13
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Диаметр, мм
|1, 6
- Набор сверл Практика Мастер 031-297 представляет собой набор из 13 сверл различного диаметра: от 1.5 до 6.5 мм. Используются совместно с электродрелями. Необходимы для сверления металлических поверхностей. Относится к изделиям серии "Мастер", которые предназначены для профессионального пользования.
Преимущества
- Сверло по металлу
- Удобная упаковка, металлическая кассета