Набор сверл по металлу Практика Мастер 031-297, 13 шт

Преимущества

Сверло по металлу Удобная упаковка, металлическая кассета

Набор сверл Практика Мастер 031-297 представляет собой набор из 13 сверл различного диаметра: от 1.5 до 6.5 мм. Используются совместно с электродрелями. Необходимы для сверления металлических поверхностей. Относится к изделиям серии "Мастер", которые предназначены для профессионального пользования.