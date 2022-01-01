Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор сверл по металлу Практика Мастер 031-297, 13 шт
615 ₽
Универсальные сверла
    Набор сверл по металлу Практика Мастер 031-297, 13 шт
    Арт. О00000024494
    Набор сверл по металлу Практика Мастер 031-297, 13 шт
    Набор сверл по металлу Практика Мастер 031-297, 13 шт
      Набор сверл по металлу Практика Мастер 031-297, 13 шт
      Набор сверл по металлу Практика Мастер 031-297, 13 шт

      Набор сверл по металлу Практика Мастер 031-297, 13 шт

      615 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024494

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		13
      Диаметр, мм
      		1, 6
      Все характеристики
      615 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор сверл Практика Мастер 031-297 представляет собой набор из 13 сверл различного диаметра: от 1.5 до 6.5 мм. Используются совместно с электродрелями. Необходимы для сверления металлических поверхностей. Относится к изделиям серии "Мастер", которые предназначены для профессионального пользования.

        Преимущества

        1. Сверло по металлу
        2.  Удобная упаковка, металлическая кассета