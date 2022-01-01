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Набор сверл по металлу Практика Профи 640-247, 5 шт
355 ₽
Универсальные сверла
    Набор сверл по металлу Практика Профи 640-247, 5 шт
    Арт. О00000024493
    Набор сверл по металлу Практика Профи 640-247, 5 шт
    Набор сверл по металлу Практика Профи 640-247, 5 шт
    Набор сверл по металлу Практика Профи 640-247, 5 шт
      Набор сверл по металлу Практика Профи 640-247, 5 шт
      Набор сверл по металлу Практика Профи 640-247, 5 шт
      Набор сверл по металлу Практика Профи 640-247, 5 шт

      Набор сверл по металлу Практика Профи 640-247, 5 шт

      355 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024493

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		5
      Диаметр, мм
      		2, 6
      Все характеристики
      355 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор сверл ПРАКТИКА серия Профи 640-247, 5 штук. Сверла по металлу из быстрорежущей стали Р6М5 с упрочняющим покрытием нитридом титана. Угол заточки 118°. Полностью шлифованное. Для сверления стали прочностью на растяжение до 900Н/мм2, подходит для сверления цветных металлов, дерева

        Преимущества

        1. Сверло по металлу из быстрорежущей стали
        2. Удобная упаковка, ПРО кассета.