Набор сверл по металлу Практика Профи 640-247, 5 шт

Преимущества

Сверло по металлу из быстрорежущей стали Удобная упаковка, ПРО кассета.

Набор сверл ПРАКТИКА серия Профи 640-247, 5 штук. Сверла по металлу из быстрорежущей стали Р6М5 с упрочняющим покрытием нитридом титана. Угол заточки 118°. Полностью шлифованное. Для сверления стали прочностью на растяжение до 900Н/мм2, подходит для сверления цветных металлов, дерева