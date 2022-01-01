Набор сверл по металлу Практика Профи 640-230, 5 шт

Преимущества

Сверло по металлу из быстрорежущей стали Удобная упаковка, кассета

Набор сверл ПРАКТИКА 640-230 серия Профи, 5 штук. Сверла по металлу из быстрорежущей стали Р6М5. Угол заточки 118°. Полностью шлифованное. Для сверления стали прочностью на растяжение до 900Н/мм2, подходит для сверления цветных металлов, дерева.