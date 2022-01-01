Сверло по металлу Практика Профи 037-800 двустороннее, 4.2х51 мм, 2 шт
Арт. О00000024512
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|2
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Диаметр, мм
|4
- Сверло по металлу двусторонние ПРАКТИКА 037-800 серии "Профи" из быстрорежущей стали Р6М5, предназначено для сверления отверстий в листовых металлах. Полностью шлифованное. Угол заточки острия 118°. Подходит для обработки металлов с пределом прочности на растяжение до 900 Н/мм2. Рекомендуется работать с использованием СОЖ