Сверло по металлу Практика 033-123, 1х34 мм, 2 шт
Арт. О00000024461
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|2
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Диаметр, мм
|1
- Сверло по металлу из быстрорежущей стали Р6М5. Полностью шлифованное. Для сверления стали прочностью на растяжение до 900Н/мм2, подходит для сверления цветных металлов, дерева
Преимущества
- Точное сверление отверстий в металле
- Изготовлено из высококачественной стали
- Шлифованное
- В упаковке 2 штуки
- Правостороннее