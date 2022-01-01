Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сверло по металлу Практика 033-123, 1х34 мм, 2 шт
55 ₽
Наборы сверл
    Сверло по металлу Практика 033-123, 1х34 мм, 2 шт
    Арт. О00000024461
    Сверло по металлу Практика 033-123, 1х34 мм, 2 шт
    Сверло по металлу Практика 033-123, 1х34 мм, 2 шт
    Сверло по металлу Практика 033-123, 1х34 мм, 2 шт
      Сверло по металлу Практика 033-123, 1х34 мм, 2 шт
      Сверло по металлу Практика 033-123, 1х34 мм, 2 шт
      Сверло по металлу Практика 033-123, 1х34 мм, 2 шт

      Сверло по металлу Практика 033-123, 1х34 мм, 2 шт

      55 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024461

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		2
      Диаметр, мм
      		1
      Все характеристики
      55 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло по металлу из быстрорежущей стали Р6М5. Полностью шлифованное. Для сверления стали прочностью на растяжение до 900Н/мм2, подходит для сверления цветных металлов, дерева

        Преимущества

        • Точное сверление отверстий в металле
        • Изготовлено из высококачественной стали
        • Шлифованное
        • В упаковке 2 штуки
        • Правостороннее