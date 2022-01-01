Набор сверл по металлу Практика Эксперт 640-292, 13 шт

Преимущества

Угол заточки каждого сверла достигает 118 градусов

Удобная упаковка, ПРО кассета

Высококачественный набор сверл ПРАКТИКА ''Эксперт'' 640-292 предназначен для совместной работы с дрелью при сверлении конструкционных сталей. В состав данного набора входят 13 сверл, для изготовления которых производитель использовал высокопрочную сталь, которая легирована кобальтом для увеличения параметров твердости. Спиральные сверла из комплекта ПРАКТИКА ''Эксперт'' 640-292 имеют довольно разумную цену. Угол заточки каждого сверла достигает 118 градусов, что позволяет с предельной точностью просверливать отверстия. Инструменты с острой режущей кромкой, имеющей затылочную шлифовку, позволяют осуществлять быстрое и качественное сверление. Диаметр сверл колеблется от 1.5 до 6.5 мм, что дает возможность выполнять отверстия различны размеров.