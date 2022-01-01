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Набор сверл по металлу Практика Эксперт 640-292, 13 шт
1 275 ₽
Универсальные сверла
    Набор сверл по металлу Практика Эксперт 640-292, 13 шт
    Арт. О00000024538
    Набор сверл по металлу Практика Эксперт 640-292, 13 шт
    Набор сверл по металлу Практика Эксперт 640-292, 13 шт
    Набор сверл по металлу Практика Эксперт 640-292, 13 шт
      Набор сверл по металлу Практика Эксперт 640-292, 13 шт
      Набор сверл по металлу Практика Эксперт 640-292, 13 шт
      Набор сверл по металлу Практика Эксперт 640-292, 13 шт

      Набор сверл по металлу Практика Эксперт 640-292, 13 шт

      1 275 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024538

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		13
      Диаметр, мм
      		1, 6
      Все характеристики
      1 275 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Высококачественный набор сверл ПРАКТИКА ''Эксперт'' 640-292 предназначен для совместной работы с дрелью при сверлении конструкционных сталей. В состав данного набора входят 13 сверл, для изготовления которых производитель использовал высокопрочную сталь, которая легирована кобальтом для увеличения параметров твердости. Спиральные сверла из комплекта ПРАКТИКА ''Эксперт'' 640-292 имеют довольно разумную цену. Угол заточки каждого сверла достигает 118 градусов, что позволяет с предельной точностью просверливать отверстия. Инструменты с острой режущей кромкой, имеющей затылочную шлифовку, позволяют осуществлять быстрое и качественное сверление. Диаметр сверл колеблется от 1.5 до 6.5 мм, что дает возможность выполнять отверстия различны размеров.

        Преимущества

        1. Угол заточки каждого сверла достигает 118 градусов
        2. Удобная упаковка, ПРО кассета