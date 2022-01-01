Набор свёрл НSS, 19 штук

Описание:

Сверла по металлу являются одними из основных видов оснастки. Их применяют для сверления различных сортов стали, сплавов, цветных металлов и чугуна. Также эти сверла хорошо справляются с твердыми пластиками и композитными материалами. Благодаря повышенным режущим свойствам кромки, эти сверла обеспечивают быстрое и эффективное сверление. Набор включает 19 сверл самого востребованного диаметра от 1 до 10 мм с оптимальным шагом 0,5. Пластиковый кейс-органайзер с маркированными ячейками позволяет удобно хранить оснастку, а при работе быстро выбрать нужный диаметр сверла.