Набор свёрл НSS, 19 штук
Арт. jet_14821
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|19
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Диаметр, мм
|1, 10
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Ударное
|Нет
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Алмазное
|Нет
Описание:
Сверла по металлу являются одними из основных видов оснастки. Их применяют для сверления различных сортов стали, сплавов, цветных металлов и чугуна. Также эти сверла хорошо справляются с твердыми пластиками и композитными материалами. Благодаря повышенным режущим свойствам кромки, эти сверла обеспечивают быстрое и эффективное сверление. Набор включает 19 сверл самого востребованного диаметра от 1 до 10 мм с оптимальным шагом 0,5. Пластиковый кейс-органайзер с маркированными ячейками позволяет удобно хранить оснастку, а при работе быстро выбрать нужный диаметр сверла.