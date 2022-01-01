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Набор свёрл НSS, 19 штук
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Универсальные сверла
    Набор свёрл НSS, 19 штук
    Арт. jet_14821
    Набор свёрл НSS, 19 штук
    Набор свёрл НSS, 19 штук
    Набор свёрл НSS, 19 штук
    Набор свёрл НSS, 19 штук
      Набор свёрл НSS, 19 штук
      Набор свёрл НSS, 19 штук
      Набор свёрл НSS, 19 штук
      Набор свёрл НSS, 19 штук

      Набор свёрл НSS, 19 штук

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_14821

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Количество предметов, шт
      		19
      Диаметр, мм
      		1, 10
      Ударное
      		Нет
      Алмазное
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Сверла по металлу являются одними из основных видов оснастки. Их применяют для сверления различных сортов стали, сплавов, цветных металлов и чугуна. Также эти сверла хорошо справляются с твердыми пластиками и композитными материалами. Благодаря повышенным режущим свойствам кромки, эти сверла обеспечивают быстрое и эффективное сверление. Набор включает 19 сверл самого востребованного диаметра от 1 до 10 мм с оптимальным шагом 0,5. Пластиковый кейс-органайзер с маркированными ячейками позволяет удобно хранить оснастку, а при работе быстро выбрать нужный диаметр сверла.