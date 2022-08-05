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Перфоратор Patriot RH 265Q, 140301330
Арт. О00000001923
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|5
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Наличие подсветки
|Нет
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- Перфоратор PATRIOT RH 265Q 140301330 оснащен быстросменным патроном QCC, который снижает люфт и биение в режиме сверления. На выбор имеются три режима работы: удар, сверление, сверление с ударом. Также есть режим поворота долота. Если бур заклинивает, патрон перестает вращаться, что обеспечивает защиту оператора. Имеется быстрый доступ к угольным щеткам - для самостоятельной их замены.
Преимущества
- Прорезиненный морозостойкий кабель - для работы при низких температурах
- Усиленная защита от пыли
- Реверс
- Угольные щетки можно заменить самостоятельно
- Прорезиненная основная и дополнительная рукоятка (ExtraGrip)
- Система отключения патрона при заклинивании бура
- Три режима работы: удар, сверление, сверление с ударом, а также есть режим поворота долота (для штробления)