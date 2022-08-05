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Перфоратор Patriot RH 265Q, 140301330
5.0
1
6 990 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
  • Персональная скидка
Перфоратор Patriot RH 265Q, 140301330
Арт. О00000001923
5.0
1
Перфоратор Patriot RH 265Q, 140301330
Перфоратор Patriot RH 265Q, 140301330
Перфоратор Patriot RH 265Q, 140301330
Перфоратор Patriot RH 265Q, 140301330
Перфоратор Patriot RH 265Q, 140301330
Перфоратор Patriot RH 265Q, 140301330
Перфоратор Patriot RH 265Q, 140301330
Перфоратор Patriot RH 265Q, 140301330
Перфоратор Patriot RH 265Q, 140301330
Перфоратор Patriot RH 265Q, 140301330
Перфоратор Patriot RH 265Q, 140301330
Перфоратор Patriot RH 265Q, 140301330
Перфоратор Patriot RH 265Q, 140301330
Перфоратор Patriot RH 265Q, 140301330
  • Персональная скидка
Перфоратор Patriot RH 265Q, 140301330
Перфоратор Patriot RH 265Q, 140301330
Перфоратор Patriot RH 265Q, 140301330
Перфоратор Patriot RH 265Q, 140301330
Перфоратор Patriot RH 265Q, 140301330
Перфоратор Patriot RH 265Q, 140301330
Перфоратор Patriot RH 265Q, 140301330
Перфоратор Patriot RH 265Q, 140301330
Перфоратор Patriot RH 265Q, 140301330
Перфоратор Patriot RH 265Q, 140301330
Перфоратор Patriot RH 265Q, 140301330
Перфоратор Patriot RH 265Q, 140301330
Перфоратор Patriot RH 265Q, 140301330
Перфоратор Patriot RH 265Q, 140301330

Перфоратор Patriot RH 265Q, 140301330

Дарим скидки за
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6 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
Арт. О00000001923
5.0
1

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Вес, кг
5
Наличие подсветки
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
  • Перфоратор PATRIOT RH 265Q 140301330 оснащен быстросменным патроном QCC, который снижает люфт и биение в режиме сверления. На выбор имеются три режима работы: удар, сверление, сверление с ударом. Также есть режим поворота долота. Если бур заклинивает, патрон перестает вращаться, что обеспечивает защиту оператора. Имеется быстрый доступ к угольным щеткам - для самостоятельной их замены.

    Преимущества

    • Прорезиненный морозостойкий кабель - для работы при низких температурах
    • Усиленная защита от пыли
    • Реверс
    • Угольные щетки можно заменить самостоятельно
    • Прорезиненная основная и дополнительная рукоятка (ExtraGrip)
    • Система отключения патрона при заклинивании бура
    • Три режима работы: удар, сверление, сверление с ударом, а также есть режим поворота долота (для штробления)