Преимущества

Прорезиненный морозостойкий кабель - для работы при низких температурах

Усиленная защита от пыли

Реверс

Угольные щетки можно заменить самостоятельно

Прорезиненная основная и дополнительная рукоятка (ExtraGrip)

Система отключения патрона при заклинивании бура

Три режима работы: удар, сверление, сверление с ударом, а также есть режим поворота долота (для штробления)

Перфоратор PATRIOT RH 265Q 140301330 оснащен быстросменным патроном QCC, который снижает люфт и биение в режиме сверления. На выбор имеются три режима работы: удар, сверление, сверление с ударом. Также есть режим поворота долота. Если бур заклинивает, патрон перестает вращаться, что обеспечивает защиту оператора. Имеется быстрый доступ к угольным щеткам - для самостоятельной их замены.