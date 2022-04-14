Пилки для сабельной пилы Bosch S 1411 DF 2.608.654.763 (5 шт.)

Преимущества

Изделия выполнены из высокоэластичного биметаллического сплава BIM

Зубья фрезерованные, разведённые

Полотна Bosch 2608654763 предназначены для прямых грубых пропилов. Областью применения являются: древесина с гвоздями/металл (<250 мм), древесные плиты, ДСП (<250 мм), стеклопластик/эпоксидные материалы (<60 мм). анный тип оснастки подходит для всех обычных ножовок с универсальным хвостовиком 1/2".