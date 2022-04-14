Пилки для сабельной пилы Bosch S 1411 DF 2.608.654.763 (5 шт.)
Арт. 77777X9009151
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип комплектующего
|режущее полотно
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Количество предметов, шт
|5
- Полотна Bosch 2608654763 предназначены для прямых грубых пропилов. Областью применения являются: древесина с гвоздями/металл (<250 мм), древесные плиты, ДСП (<250 мм), стеклопластик/эпоксидные материалы (<60 мм). анный тип оснастки подходит для всех обычных ножовок с универсальным хвостовиком 1/2".
Преимущества
- Изделия выполнены из высокоэластичного биметаллического сплава BIM
- Зубья фрезерованные, разведённые