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Пилки для сабельной пилы Bosch S 1411 DF 2.608.654.763 (5 шт.)
5.0
2
5 270 ₽
Полотна для сабельных пил
    Пилки для сабельной пилы Bosch S 1411 DF 2.608.654.763 (5 шт.)
    Арт. 77777X9009151
    5.0
    2
    Пилки для сабельной пилы Bosch S 1411 DF 2.608.654.763 (5 шт.)
    Пилки для сабельной пилы Bosch S 1411 DF 2.608.654.763 (5 шт.)
      Пилки для сабельной пилы Bosch S 1411 DF 2.608.654.763 (5 шт.)
      Пилки для сабельной пилы Bosch S 1411 DF 2.608.654.763 (5 шт.)

      Пилки для сабельной пилы Bosch S 1411 DF 2.608.654.763 (5 шт.)

      5 270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X9009151
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип комплектующего
      		режущее полотно
      Количество предметов, шт
      		5
      Все характеристики
      5 270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полотна Bosch 2608654763 предназначены для прямых грубых пропилов. Областью применения являются: древесина с гвоздями/металл (<250 мм), древесные плиты, ДСП (<250 мм), стеклопластик/эпоксидные материалы (<60 мм). анный тип оснастки подходит для всех обычных ножовок с универсальным хвостовиком 1/2".

        Преимущества

        • Изделия выполнены из высокоэластичного биметаллического сплава BIM
        • Зубья фрезерованные, разведённые