Сабельные пилки Bosch S 1122 HF 2.608.656.270 (2 шт.)

Преимущества

Длина полотна 225 мм, толщина 0,9 мм, ширина 19 мм, шаг зубьев 2,5 мм

Позволяет быстро производить подгоночные пропилы

Два разведенных фрезерованных полотна Bosch 2.608.656.270 для распиливания дерева с гвоздями сабельными ножовками. Для распиливания досок с металлически включениями толщиной до 175 мм, тонких листов железа, алюминиевого профиля сечением 3-12 мм.