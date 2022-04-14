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Сабельные пилки Bosch S 1122 HF 2.608.656.270 (2 шт.)
5.0
2
Найти аналог
Полотна для сабельных пил
    Сабельные пилки Bosch S 1122 HF 2.608.656.270 (2 шт.)
    Арт. X13171557
    5.0
    2
    Сабельные пилки Bosch S 1122 HF 2.608.656.270 (2 шт.)
    Сабельные пилки Bosch S 1122 HF 2.608.656.270 (2 шт.)
    Сабельные пилки Bosch S 1122 HF 2.608.656.270 (2 шт.)
    Сабельные пилки Bosch S 1122 HF 2.608.656.270 (2 шт.)
    Сабельные пилки Bosch S 1122 HF 2.608.656.270 (2 шт.)
    Сабельные пилки Bosch S 1122 HF 2.608.656.270 (2 шт.)
      Сабельные пилки Bosch S 1122 HF 2.608.656.270 (2 шт.)
      Сабельные пилки Bosch S 1122 HF 2.608.656.270 (2 шт.)
      Сабельные пилки Bosch S 1122 HF 2.608.656.270 (2 шт.)
      Сабельные пилки Bosch S 1122 HF 2.608.656.270 (2 шт.)
      Сабельные пилки Bosch S 1122 HF 2.608.656.270 (2 шт.)
      Сабельные пилки Bosch S 1122 HF 2.608.656.270 (2 шт.)

      Сабельные пилки Bosch S 1122 HF 2.608.656.270 (2 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13171557
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип комплектующего
      		режущее полотно
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Два разведенных фрезерованных полотна Bosch 2.608.656.270 для распиливания дерева с гвоздями сабельными ножовками. Для распиливания досок с металлически включениями толщиной до 175 мм, тонких листов железа, алюминиевого профиля сечением 3-12 мм.

        Преимущества

        • Длина полотна 225 мм, толщина 0,9 мм, ширина 19 мм, шаг зубьев 2,5 мм
        • Позволяет быстро производить подгоночные пропилы