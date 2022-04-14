Сабельные пилки Bosch S 1122 HF 2.608.656.270 (2 шт.)
Арт. X13171557
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип комплектующего
|режущее полотно
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Количество предметов, шт
|2
- Два разведенных фрезерованных полотна Bosch 2.608.656.270 для распиливания дерева с гвоздями сабельными ножовками. Для распиливания досок с металлически включениями толщиной до 175 мм, тонких листов железа, алюминиевого профиля сечением 3-12 мм.
Преимущества
- Длина полотна 225 мм, толщина 0,9 мм, ширина 19 мм, шаг зубьев 2,5 мм
- Позволяет быстро производить подгоночные пропилы