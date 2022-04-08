Сабельная пилка Bosch S 2041 HM 2.608.650.975

Преимущества

Изготовлена оснастка из твердого сплава (НМ)

Ширина полотна 22 мм, а его длина 400 мм

Пилки Bosch 2608650975 используются совместно с электроножовками для распила таких материалов как пористый бетон, красный кирпич, фиброцемент толщиной менее 350 мм и стеклопластик толщиной до 150 мм. Данное пильное полотно с разведенными шлифованными зубьями предназначено для выполнения специальных задач.