Сабельная пилка Bosch S 2041 HM 2.608.650.975
Арт. X131715133
Характеристики
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Производитель
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Тип комплектующего
|режущее полотно
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение по материалу
|кирпич
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Вес, кг
|0.1
- Пилки Bosch 2608650975 используются совместно с электроножовками для распила таких материалов как пористый бетон, красный кирпич, фиброцемент толщиной менее 350 мм и стеклопластик толщиной до 150 мм. Данное пильное полотно с разведенными шлифованными зубьями предназначено для выполнения специальных задач.
Преимущества
- Изготовлена оснастка из твердого сплава (НМ)
- Ширина полотна 22 мм, а его длина 400 мм