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Сабельная пилка Bosch S 2041 HM 2.608.650.975
5.0
2
Найти аналог
Полотна для сабельных пил
    Сабельная пилка Bosch S 2041 HM 2.608.650.975
    Арт. X131715133
    5.0
    2
    Сабельная пилка Bosch S 2041 HM 2.608.650.975
    Сабельная пилка Bosch S 2041 HM 2.608.650.975
    Сабельная пилка Bosch S 2041 HM 2.608.650.975
    Сабельная пилка Bosch S 2041 HM 2.608.650.975

    Сабельная пилка Bosch S 2041 HM 2.608.650.975

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. X131715133
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Bosch
    Тип комплектующего
    		режущее полотно
    Количество предметов, шт
    		1
    Назначение по материалу
    		кирпич
    Вес, кг
    		0.1
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Пилки Bosch 2608650975 используются совместно с электроножовками для распила таких материалов как пористый бетон, красный кирпич, фиброцемент толщиной менее 350 мм и стеклопластик толщиной до 150 мм. Данное пильное полотно с разведенными шлифованными зубьями предназначено для выполнения специальных задач. 

      Преимущества

      • Изготовлена оснастка из твердого сплава (НМ)
      • Ширина полотна 22 мм, а его длина 400 мм