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Сабельные пилки Bosch S 522 EF 2.608.656.012 (5 шт.)
5.0
2
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Полотна для сабельных пил
    Сабельные пилки Bosch S 522 EF 2.608.656.012 (5 шт.)
    Арт. X131715113
    5.0
    2
    Сабельные пилки Bosch S 522 EF 2.608.656.012 (5 шт.)
    Сабельные пилки Bosch S 522 EF 2.608.656.012 (5 шт.)
      Сабельные пилки Bosch S 522 EF 2.608.656.012 (5 шт.)
      Сабельные пилки Bosch S 522 EF 2.608.656.012 (5 шт.)

      Сабельные пилки Bosch S 522 EF 2.608.656.012 (5 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131715113
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип комплектующего
      		режущее полотно
      Количество предметов, шт
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сабельные полотна S 522 EF Bosch 2608656012 изготовлены из биметалла (BIM). Зубья фрезерованные и разведенные. Такая оснастка подходит для работы по листовому металлу толщиной от 1,5 до 4 мм.

        Преимущества

        • Гибкая и прочная оснастка служит долго
        • Размер полотна (длина х ширина): 100х19 мм