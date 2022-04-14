Сабельные пилки Bosch S 522 EF 2.608.656.012 (5 шт.)

Преимущества

Гибкая и прочная оснастка служит долго

Размер полотна (длина х ширина): 100х19 мм

Сабельные полотна S 522 EF Bosch 2608656012 изготовлены из биметалла (BIM). Зубья фрезерованные и разведенные. Такая оснастка подходит для работы по листовому металлу толщиной от 1,5 до 4 мм.