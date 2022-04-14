Сабельные пилки Bosch S 522 EF 2.608.656.012 (5 шт.)
Арт. X131715113
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип комплектующего
|режущее полотно
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Количество предметов, шт
|5
- Сабельные полотна S 522 EF Bosch 2608656012 изготовлены из биметалла (BIM). Зубья фрезерованные и разведенные. Такая оснастка подходит для работы по листовому металлу толщиной от 1,5 до 4 мм.
Преимущества
- Гибкая и прочная оснастка служит долго
- Размер полотна (длина х ширина): 100х19 мм