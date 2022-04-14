Сабельные пилки Bosch S 1122 EF 2.608.656.042 (2 шт.)
Арт. X13171559
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип комплектующего
|режущее полотно
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Количество предметов, шт
|2
- Пильное полотно S1122EF Bosch 2.608.656.042 имеет универсальное крепление и используется в сабельных пилах. Такая оснастка подходит для распила тонкого листового материала толщиной от 1,5 до 4 мм, а также профилей и труб диаметром до 175 мм.
Преимущества
- Полотно изготовлено из биметалла, зубья разведенные и фрезерованные
- Длина полотна - 225 мм