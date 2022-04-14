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Сабельные пилки Bosch S 1122 EF 2.608.656.042 (2 шт.)
5.0
2
Найти аналог
Полотна для сабельных пил
    Сабельные пилки Bosch S 1122 EF 2.608.656.042 (2 шт.)
    Арт. X13171559
    5.0
    2
    Сабельные пилки Bosch S 1122 EF 2.608.656.042 (2 шт.)
    Сабельные пилки Bosch S 1122 EF 2.608.656.042 (2 шт.)
      Сабельные пилки Bosch S 1122 EF 2.608.656.042 (2 шт.)
      Сабельные пилки Bosch S 1122 EF 2.608.656.042 (2 шт.)

      Сабельные пилки Bosch S 1122 EF 2.608.656.042 (2 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13171559
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип комплектующего
      		режущее полотно
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пильное полотно S1122EF Bosch 2.608.656.042 имеет универсальное крепление и используется в сабельных пилах. Такая оснастка подходит для распила тонкого листового материала толщиной от 1,5 до 4 мм, а также профилей и труб диаметром до 175 мм.

        Преимущества

        • Полотно изготовлено из биметалла, зубья разведенные и фрезерованные
        • Длина полотна - 225 мм