Сабельные пилки Bosch S 1122 EF 2.608.656.042 (2 шт.)

Преимущества

Полотно изготовлено из биметалла, зубья разведенные и фрезерованные

Длина полотна - 225 мм

Пильное полотно S1122EF Bosch 2.608.656.042 имеет универсальное крепление и используется в сабельных пилах. Такая оснастка подходит для распила тонкого листового материала толщиной от 1,5 до 4 мм, а также профилей и труб диаметром до 175 мм.