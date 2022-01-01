Диск алмазный несегментный Практика "Мастер" 036-469

Диск алмазный несегментный ПРАКТИКА "Мастер" 200 х 25,4/22 мм (1 шт.) коробка, 036-469. Алмазный диск для разрезания керамической и мраморной облицовочной плитки. Применяется как с ручным электро инструментом, так и в стационарных станках. В процессе работы рекомендуется применять водное охлаждение, не использовать для резки керамогранита