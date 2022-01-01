Сверло по металлу Практика 774-641, 15х169 мм

Преимущества

Точное сверление отверстий в металле

Выдерживает большие нагрузки

Изготовлено из высококачественной стали

Шлифованное

Сверло по металлу спиральной формы Практика 774-641 из серии Профи диаметром 15 мм и длиной 169 мм произведено из стали марки Р6М5. Оснастка рассчитана для сверления отверстий в чугуне, твёрдом пластике, стали с максимальным пределом прочности 900 Н/мм2. Сверло для точного сверления оснастили заостренным концом с углом заточки 118 градусов. Изделие имеет высокую пробивную способность, отходы выводятся винтовыми канавками. Подходит для работы с дрелями. Размер хвостовика 13 мм