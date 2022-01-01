Сверло по металлу Практика 774-641, 15х169 мм
Арт. О00000024479
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|15
- Сверло по металлу спиральной формы Практика 774-641 из серии Профи диаметром 15 мм и длиной 169 мм произведено из стали марки Р6М5. Оснастка рассчитана для сверления отверстий в чугуне, твёрдом пластике, стали с максимальным пределом прочности 900 Н/мм2. Сверло для точного сверления оснастили заостренным концом с углом заточки 118 градусов. Изделие имеет высокую пробивную способность, отходы выводятся винтовыми канавками. Подходит для работы с дрелями. Размер хвостовика 13 мм
Преимущества
- Точное сверление отверстий в металле
- Выдерживает большие нагрузки
- Изготовлено из высококачественной стали
- Шлифованное