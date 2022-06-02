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Бур Makita B-57691 (SDS-Max, 80x550 мм)
5.0
2
Найти аналог
Буры SDS-Max
    Бур Makita B-57691 (SDS-Max, 80x550 мм)
    Арт. Ю00000025984
    5.0
    2
    Бур Makita B-57691 (SDS-Max, 80x550 мм)

      Бур Makita B-57691 (SDS-Max, 80x550 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000025984
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Количество граней
      		2
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		бетон
      Упаковка
      		тубус
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Проломной бур Makita P-64375 - многорезцовый бур для бетона, природного камня и кирпича. Предназначен для тяжелых перфораторов с системой крепления SDS-Max. Специальная конструкция направляющей и режущей части бура, позволяет эффективно удалять отходы бурения во время работы, а особая геометрия твердосплавных пластин обеспечивает долгий срок службы оснастки.

        Особенности и преимущества:

        • Особая форма головки;
        • Высокая скорость бурения;
        • Оперативный отвод осколков и пыли;
        • Качественный материал изготовления;
        • Долгий срок службы;
        • Малый вес и незначительная вибрация;
        • Монолитная конструкция для передачи энергии удара без потерь.

        Комплектация:

        • Бур Makita P-64375 – 1 шт.