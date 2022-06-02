Бур Makita B-57691 (SDS-Max, 80x550 мм)
Арт. Ю00000025984
Характеристики
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Производитель
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Количество граней
|2
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение
|бетон
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Упаковка
|тубус
Описание товара:
Проломной бур Makita P-64375 - многорезцовый бур для бетона, природного камня и кирпича. Предназначен для тяжелых перфораторов с системой крепления SDS-Max. Специальная конструкция направляющей и режущей части бура, позволяет эффективно удалять отходы бурения во время работы, а особая геометрия твердосплавных пластин обеспечивает долгий срок службы оснастки.
Особенности и преимущества:
- Особая форма головки;
- Высокая скорость бурения;
- Оперативный отвод осколков и пыли;
- Качественный материал изготовления;
- Долгий срок службы;
- Малый вес и незначительная вибрация;
- Монолитная конструкция для передачи энергии удара без потерь.
Комплектация:
- Бур Makita P-64375 – 1 шт.