Бур Makita B-57691 (SDS-Max, 80x550 мм)

Описание товара:

Проломной бур Makita P-64375 - многорезцовый бур для бетона, природного камня и кирпича. Предназначен для тяжелых перфораторов с системой крепления SDS-Max. Специальная конструкция направляющей и режущей части бура, позволяет эффективно удалять отходы бурения во время работы, а особая геометрия твердосплавных пластин обеспечивает долгий срок службы оснастки.

Особенности и преимущества:

Особая форма головки;

Высокая скорость бурения;

Оперативный отвод осколков и пыли;

Качественный материал изготовления;

Долгий срок службы;

Малый вес и незначительная вибрация;

Монолитная конструкция для передачи энергии удара без потерь.

Комплектация: