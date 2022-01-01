PRORAB 12502805 Круг самозацеп.d125мм К280 б/отв.(5шт.)
- Круг самозаплеямый PRORAB(ПРОРАБ) 1250605 используется в эксцентриковых шлифовальных машинах. Он имеет бумажную основу и подходит для обработки как деревянных, так и металлических поверхностей. Оснастка крепится к опорной тарелке при помощи липучки. В комплекте 5 кругов. Технические характеристики: Зернистость 60 Назначение по дереву/металлу Диаметр, мм 125 Количество, шт. 5
Преимущества
- Надежность
- Изготовлен из высокотехнологичного материала