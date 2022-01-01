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PRORAB 12502805 Круг самозацеп.d125мм К280 б/отв.(5шт.)
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Прочие комплектующие для шлифмашин
    PRORAB 12502805 Круг самозацеп.d125мм К280 б/отв.(5шт.)
    Арт. 900622101

      PRORAB 12502805 Круг самозацеп.d125мм К280 б/отв.(5шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 900622101

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Круг самозаплеямый PRORAB(ПРОРАБ) 1250605 используется в эксцентриковых шлифовальных машинах. Он имеет бумажную основу и подходит для обработки как деревянных, так и металлических поверхностей. Оснастка крепится к опорной тарелке при помощи липучки. В комплекте 5 кругов. Технические характеристики: Зернистость 60 Назначение по дереву/металлу Диаметр, мм 125 Количество, шт. 5

        Преимущества

        • Надежность
        • Изготовлен из высокотехнологичного материала