PRORAB 12502805 Круг самозацеп.d125мм К280 б/отв.(5шт.)

Преимущества

Надежность

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Круг самозаплеямый PRORAB(ПРОРАБ) 1250605 используется в эксцентриковых шлифовальных машинах. Он имеет бумажную основу и подходит для обработки как деревянных, так и металлических поверхностей. Оснастка крепится к опорной тарелке при помощи липучки. В комплекте 5 кругов. Технические характеристики: Зернистость 60 Назначение по дереву/металлу Диаметр, мм 125 Количество, шт. 5