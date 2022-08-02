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Триммер бензиновый Ставр ТБ-1900
Арт. О00000040112
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|7.1
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Мощность, л.с.
|2.5
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Ширина скашивания леской, см
|46
- Триммер бензиновый Ставр ТБ-1900 оснащен двухтактным бензиновым двигателем.
Преимущества
- Мощный двигатель обеспечивает стабильную работу и высокую производительность
- Удобная велосипедная рукоятка и наплечный ремень снижают утомляемость при работе
- Цельная штанга и жесткий приводной вал без дополнительных соединителей обеспечат максимальную передачу крутящего момента и длительный срок службы
- Насос для подкачки топлива, облегчает запуск холодного двигателя
- При изготовлении триммера использованы только первичные материалы, производительные карбюраторы, хромированные цилиндры и прочие высококачественные комплектующие