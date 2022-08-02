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Триммер бензиновый Ставр ТБ-1900
5.0
1
8 460 ₽
9 400 ₽
Бензиновые триммеры
  • Новинка
Триммер бензиновый Ставр ТБ-1900
Арт. О00000040112
5.0
1
Триммер бензиновый Ставр ТБ-1900
Триммер бензиновый Ставр ТБ-1900
Триммер бензиновый Ставр ТБ-1900
Триммер бензиновый Ставр ТБ-1900
Триммер бензиновый Ставр ТБ-1900
Триммер бензиновый Ставр ТБ-1900
  • Новинка
Триммер бензиновый Ставр ТБ-1900
Триммер бензиновый Ставр ТБ-1900
Триммер бензиновый Ставр ТБ-1900
Триммер бензиновый Ставр ТБ-1900
Триммер бензиновый Ставр ТБ-1900
Триммер бензиновый Ставр ТБ-1900

Триммер бензиновый Ставр ТБ-1900

  • -940 ₽
8 460 ₽
9 400 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 814 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. О00000040112
5.0
1

Характеристики

Производитель
Ставр
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Вес, кг
7.1
Мощность, л.с.
2.5
Ширина скашивания леской, см
46
Все характеристики
  • -940 ₽
8 460 ₽
9 400 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 814 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Триммер бензиновый Ставр ТБ-1900 оснащен двухтактным бензиновым двигателем.

    Преимущества 

    • Мощный двигатель обеспечивает стабильную работу и высокую производительность
    • Удобная велосипедная рукоятка и наплечный ремень снижают утомляемость при работе
    • Цельная штанга и жесткий приводной вал без дополнительных соединителей обеспечат максимальную передачу крутящего момента и длительный срок службы
    • Насос для подкачки топлива, облегчает запуск холодного двигателя
    • При изготовлении триммера использованы только первичные материалы, производительные карбюраторы, хромированные цилиндры и прочие высококачественные комплектующие