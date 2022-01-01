Набор бит с торцевой головкой Stayer "MASTER" 26089-H9, 9 предметов

Преимущества

Хвостовик 1/4" позволяет использовать биты с шуруповертом

Высококачественная инструментальная сталь обеспечивает высокую механическую прочность

Пластиковый держатель для удобного хранения и переноски

Профессиональные биты для ручного и механизированного инструмента, изготовленные из высококачественной стали, служат для монтажа/демонтажа крепежа, имеющего шестигранный профиль.