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Набор бит с торцевой головкой Stayer "MASTER" 26089-H9, 9 предметов
Найти аналог
Наборы торцевых головок
    Набор бит с торцевой головкой Stayer "MASTER" 26089-H9, 9 предметов
    Арт. Ю00000004373
    Набор бит с торцевой головкой Stayer "MASTER" 26089-H9, 9 предметов
    Набор бит с торцевой головкой Stayer "MASTER" 26089-H9, 9 предметов
    Набор бит с торцевой головкой Stayer "MASTER" 26089-H9, 9 предметов
      Набор бит с торцевой головкой Stayer "MASTER" 26089-H9, 9 предметов
      Набор бит с торцевой головкой Stayer "MASTER" 26089-H9, 9 предметов
      Набор бит с торцевой головкой Stayer "MASTER" 26089-H9, 9 предметов

      Набор бит с торцевой головкой Stayer "MASTER" 26089-H9, 9 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000004373

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Посадочный размер трещотки
      		1/4 дюйма
      Свечные головки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Профессиональные биты для ручного и механизированного инструмента, изготовленные из высококачественной стали, служат для монтажа/демонтажа крепежа, имеющего шестигранный профиль.

        Преимущества

        • Хвостовик 1/4" позволяет использовать биты с шуруповертом
        • Высококачественная инструментальная сталь обеспечивает высокую механическую прочность
        • Пластиковый держатель для удобного хранения и переноски