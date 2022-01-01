Набор бит с торцевой головкой Stayer "MASTER" 26089-H9, 9 предметов
Арт. Ю00000004373
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Посадочный размер трещотки
|1/4 дюйма
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Свечные головки
|Нет
- Профессиональные биты для ручного и механизированного инструмента, изготовленные из высококачественной стали, служат для монтажа/демонтажа крепежа, имеющего шестигранный профиль.
Преимущества
- Хвостовик 1/4" позволяет использовать биты с шуруповертом
- Высококачественная инструментальная сталь обеспечивает высокую механическую прочность
- Пластиковый держатель для удобного хранения и переноски