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Сверло по металлу Bosch PointTeQ 2.608.577.306, HSS, 14 мм
4.5
2
Найти аналог
Сверла по металлу
    Сверло по металлу Bosch PointTeQ 2.608.577.306, HSS, 14 мм
    Арт. Ю00000020947
    4.5
    2
    Сверло по металлу Bosch PointTeQ 2.608.577.306, HSS, 14 мм
    Сверло по металлу Bosch PointTeQ 2.608.577.306, HSS, 14 мм
    Сверло по металлу Bosch PointTeQ 2.608.577.306, HSS, 14 мм
    Сверло по металлу Bosch PointTeQ 2.608.577.306, HSS, 14 мм
    Сверло по металлу Bosch PointTeQ 2.608.577.306, HSS, 14 мм
      Сверло по металлу Bosch PointTeQ 2.608.577.306, HSS, 14 мм
      Сверло по металлу Bosch PointTeQ 2.608.577.306, HSS, 14 мм
      Сверло по металлу Bosch PointTeQ 2.608.577.306, HSS, 14 мм
      Сверло по металлу Bosch PointTeQ 2.608.577.306, HSS, 14 мм
      Сверло по металлу Bosch PointTeQ 2.608.577.306, HSS, 14 мм

      Сверло по металлу Bosch PointTeQ 2.608.577.306, HSS, 14 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000020947
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		15
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло по металлу BOSCH PointTeQ 2.608.577.306 позволяет быстро сверлить металл благодаря наконечнику PointTeQ. Быстрое и легкое засверливание благодаря самоцентрирующемуся наконечнику, который предотвращает соскальзывание. Благодаря высокой скорости сверления уменьшается выделение тепла и износ. Наконечник PointTeQ остается острым и обеспечивает постоянную прочность. Это сверло подходит для сверления сквозных и установочных отверстий в легированной и нелегированной стали, цветных металлах, литой стали, чугуне и пластике. Оно снабжено цилиндрическим хвостовиком (диаметры хвостовика и сверла совпадают) и предназначено для использования со сверлильными стойками и дрелями-шуруповертами

        Преимущества

        • Самоцентрующийся наконечник не требует накернивания, позволяя быстро и легко начинать сверление
        • Высокая скорость сверления уменьшает выделение тепла и износ
        • Наконечник PointTeQ остается острым и обеспечивает постоянную прочность
        • Спиральное сверло HSS PointTeQ изготавливается по стандарту DIN 338. Тип сверла — N, угол заточки наконечника – 135 градусов