Сверло по металлу СИБРТЕХ 72215, 1.5 мм, HSS, 10 штук
Арт. Х1513224
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|10
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Ударное
|Нет
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Алмазное
|Нет
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Тип сверла
|спиральное
Описание:
Сверло СИБРТЕХ 72215 предназначено для выполнения сквозных и глухих отверстий в легированной и нелегированной стали, сером чугуне, металлокерамическом сплаве на основе железа, ковком чугуне, цветном металле. Изготовлено из стали марки Р4М4Х2. Оснастка имеет цилиндрический хвостовик. Работает в правом направлении.