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Сверло по металлу СИБРТЕХ 72215, 1.5 мм, HSS, 10 штук
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Сверла по металлу
    Сверло по металлу СИБРТЕХ 72215, 1.5 мм, HSS, 10 штук
    Арт. Х1513224
    Сверло по металлу СИБРТЕХ 72215, 1.5 мм, HSS, 10 штук
    Сверло по металлу СИБРТЕХ 72215, 1.5 мм, HSS, 10 штук
    Сверло по металлу СИБРТЕХ 72215, 1.5 мм, HSS, 10 штук
      Сверло по металлу СИБРТЕХ 72215, 1.5 мм, HSS, 10 штук
      Сверло по металлу СИБРТЕХ 72215, 1.5 мм, HSS, 10 штук
      Сверло по металлу СИБРТЕХ 72215, 1.5 мм, HSS, 10 штук

      Сверло по металлу СИБРТЕХ 72215, 1.5 мм, HSS, 10 штук

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1513224

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Количество предметов, шт
      		10
      Ударное
      		Нет
      Алмазное
      		Нет
      Тип сверла
      		спиральное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Сверло СИБРТЕХ 72215 предназначено для выполнения сквозных и глухих отверстий в легированной и нелегированной стали, сером чугуне, металлокерамическом сплаве на основе железа, ковком чугуне, цветном металле. Изготовлено из стали марки Р4М4Х2. Оснастка имеет цилиндрический хвостовик. Работает в правом направлении.