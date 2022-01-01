Сверло по металлу СИБРТЕХ 72215, 1.5 мм, HSS, 10 штук

Описание:

Сверло СИБРТЕХ 72215 предназначено для выполнения сквозных и глухих отверстий в легированной и нелегированной стали, сером чугуне, металлокерамическом сплаве на основе железа, ковком чугуне, цветном металле. Изготовлено из стали марки Р4М4Х2. Оснастка имеет цилиндрический хвостовик. Работает в правом направлении.