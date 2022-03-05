Сверло по бетону Атака 8090120, 10x120 мм

Сверло по бетону произведено из быстрорежущей стали типа HSS-G с покрытием из нитрида титана, отличающейся повышенной стойкостью, низким уровнем радиальных биений и снижением трения на нережущих поверхностях сверла. Применяется для сверления отверстий в бетоне и кирпиче, используется всеми типами дрелей и станков