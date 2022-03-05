Сверло по бетону Атака 8090120, 10x120 мм
Арт. Х1513503
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|10
- Сверло по бетону произведено из быстрорежущей стали типа HSS-G с покрытием из нитрида титана, отличающейся повышенной стойкостью, низким уровнем радиальных биений и снижением трения на нережущих поверхностях сверла. Применяется для сверления отверстий в бетоне и кирпиче, используется всеми типами дрелей и станков