Сверло по бетону Атака, 8х120 мм

Описание: Сверло по бетону 8*120 мм. титан-нитридное профи Атака применяется для сверления отверстий в бетоне и кирпиче, используется всеми типами дрелей и станков. Материал: инструментальная быстрорежущая сталь типа HSS-G с покрытием из нитрида титана, отличающаяся повышенной стойкостью, низким уровнем радиальных биений и снижением трения на нережущих поверхностях сверла. Сверло имеет напайку в виде пластины из сверхтвердого материала, обеспечивающую быстрое и качественное сверление. Оснастка имеет двухканавочную спираль.