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Сверло по бетону Атака, 8х120 мм
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Сверла по бетону
    Сверло по бетону Атака, 8х120 мм
    Арт. Х1513502
    Сверло по бетону Атака, 8х120 мм
    Сверло по бетону Атака, 8х120 мм
    Сверло по бетону Атака, 8х120 мм
    Сверло по бетону Атака, 8х120 мм
      Сверло по бетону Атака, 8х120 мм
      Сверло по бетону Атака, 8х120 мм
      Сверло по бетону Атака, 8х120 мм
      Сверло по бетону Атака, 8х120 мм

      Сверло по бетону Атака, 8х120 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1513502

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Количество предметов, шт
      		1
      Ударное
      		Нет
      Алмазное
      		Нет
      Тип сверла
      		спиральное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Сверло по бетону 8*120 мм. титан-нитридное профи Атака применяется для сверления отверстий в бетоне и кирпиче, используется всеми типами дрелей и станков. Материал: инструментальная быстрорежущая сталь типа HSS-G с покрытием из нитрида титана, отличающаяся повышенной стойкостью, низким уровнем радиальных биений и снижением трения на нережущих поверхностях сверла. Сверло имеет напайку в виде пластины из сверхтвердого материала, обеспечивающую быстрое и качественное сверление. Оснастка имеет двухканавочную спираль.