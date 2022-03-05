Сверло по стеклу и керамике Hagwert Quadro 576108, 8 мм

Сверло Quadro HAGWERT 576108 применяется для сверления отверстий в керамической плитке 1-4 класса твёрдости, керамограните, стекле. Твердосплавная напайка изготовлена из карбид-вольфрамового сплава. Количество граней — 4. Сверление следует проводить на низких скоростях с достаточным охлаждением сверла и места сверления