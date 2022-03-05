Сверло по стеклу и керамике Hagwert Quadro 576108, 8 мм
Арт. 901363263
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|8
- Сверло Quadro HAGWERT 576108 применяется для сверления отверстий в керамической плитке 1-4 класса твёрдости, керамограните, стекле. Твердосплавная напайка изготовлена из карбид-вольфрамового сплава. Количество граней — 4. Сверление следует проводить на низких скоростях с достаточным охлаждением сверла и места сверления