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Сверло по стеклу и керамике Hagwert Quadro 576108, 8 мм
5.0
2
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Сверла по керамике и стеклу
    Сверло по стеклу и керамике Hagwert Quadro 576108, 8 мм
    Арт. 901363263
    5.0
    2
    Сверло по стеклу и керамике Hagwert Quadro 576108, 8 мм
    Сверло по стеклу и керамике Hagwert Quadro 576108, 8 мм
    Сверло по стеклу и керамике Hagwert Quadro 576108, 8 мм
    Сверло по стеклу и керамике Hagwert Quadro 576108, 8 мм
    Сверло по стеклу и керамике Hagwert Quadro 576108, 8 мм
      Сверло по стеклу и керамике Hagwert Quadro 576108, 8 мм
      Сверло по стеклу и керамике Hagwert Quadro 576108, 8 мм
      Сверло по стеклу и керамике Hagwert Quadro 576108, 8 мм
      Сверло по стеклу и керамике Hagwert Quadro 576108, 8 мм
      Сверло по стеклу и керамике Hagwert Quadro 576108, 8 мм

      Сверло по стеклу и керамике Hagwert Quadro 576108, 8 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 901363263
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Hagwert
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло Quadro HAGWERT 576108 применяется для сверления отверстий в керамической плитке 1-4 класса твёрдости, керамограните, стекле. Твердосплавная напайка изготовлена из карбид-вольфрамового сплава. Количество граней — 4. Сверление следует проводить на низких скоростях с достаточным охлаждением сверла и места сверления