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Сверло перовое Matrix 70408, 16 мм
5.0
2
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Сверла по дереву
    Сверло перовое Matrix 70408, 16 мм
    Арт. 9013131
    5.0
    2
    Сверло перовое Matrix 70408, 16 мм

      Сверло перовое Matrix 70408, 16 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013131
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		14
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло перовое Matrix 70408 - предназначено для получения отверстий в мягкой и твердой древесине с любым расположением волокон, клееной фанере, ДСП. Может использоваться с ручной механической и электрической дрелями, а также сверлильными станками.

        Преимущества

        • Имеет плечевое заострение
        • Хвостовик шестигранной формы предотвращает проворот сверла в патроне
        • Сверла от 16 до 40 мм могут использоваться с удлинителем 70495
        • Сверло перовое изготовлено из углеродистой стали
        • Твердость режущих кромок 45–54 HRС