Сверло перовое Matrix 70408, 16 мм

Преимущества

Имеет плечевое заострение

Хвостовик шестигранной формы предотвращает проворот сверла в патроне

Сверла от 16 до 40 мм могут использоваться с удлинителем 70495

Сверло перовое изготовлено из углеродистой стали

Твердость режущих кромок 45–54 HRС

Сверло перовое Matrix 70408 - предназначено для получения отверстий в мягкой и твердой древесине с любым расположением волокон, клееной фанере, ДСП. Может использоваться с ручной механической и электрической дрелями, а также сверлильными станками.