Сверло по металлу Bosch 2.608.596.656, HSS-R, 16x120 мм
Арт. X1697520350
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|16
- Сверло Bosch 2.608.596.656 предназначено для сверления легированной и нелегированной стали с пределом прочности при растяжении до 900 Н/мм2, серого чугуна, цветных металлов, твердых пластмасс. Сверло изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали HSS-R по DIN 338. Сверло является праворежущим типа N, с заточкой острия 118° и допуском на диаметр h 8. Сверло имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки.