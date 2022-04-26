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Сверло по металлу Bosch 2.608.596.656, HSS-R, 16x120 мм
5.0
2
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Сверла по металлу
    Сверло по металлу Bosch 2.608.596.656, HSS-R, 16x120 мм
    Арт. X1697520350
    5.0
    2
    Сверло по металлу Bosch 2.608.596.656, HSS-R, 16x120 мм

      Сверло по металлу Bosch 2.608.596.656, HSS-R, 16x120 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1697520350
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		16
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло Bosch 2.608.596.656 предназначено для сверления легированной и нелегированной стали с пределом прочности при растяжении до 900 Н/мм2, серого чугуна, цветных металлов, твердых пластмасс. Сверло изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали HSS-R по DIN 338. Сверло является праворежущим типа N, с заточкой острия 118° и допуском на диаметр h 8. Сверло имеет две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки.