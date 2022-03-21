Сверло по бетону и камню Stanley STA58551, 12x150x95 мм
Арт. 901363377
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|6
- Cверлo Stanley STA58551 разработано для применения в дрелях с ударным действием, а также перфораторах с зажимным патроном и ударной энергией до 2 Дж для бурения бетона, кирпичной кладки, природного и искусственного камня, кирпича, плитки и т.д
Преимущества
- Надежное высокопрочное сверло
- Уникальное качество крепления твердосплавной пластины высокотемпературной пайкой медью для максимальной устойчивости и защиты от поломки
- Усиленный ствол и большая фрезерованная спираль высокой прочности для высокоскоростной проходки