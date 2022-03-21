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Сверло по бетону и камню Stanley STA58551, 12x150x95 мм
5.0
2
Найти аналог
Сверла по бетону
    Сверло по бетону и камню Stanley STA58551, 12x150x95 мм
    Арт. 901363377
    5.0
    2
    Сверло по бетону и камню Stanley STA58551, 12x150x95 мм

      Сверло по бетону и камню Stanley STA58551, 12x150x95 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 901363377
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Cверлo Stanley STA58551 разработано для применения в дрелях с ударным действием, а также перфораторах с зажимным патроном и ударной энергией до 2 Дж для бурения бетона, кирпичной кладки, природного и искусственного камня, кирпича, плитки и т.д

        Преимущества

        • Надежное высокопрочное сверло
        • Уникальное качество крепления твердосплавной пластины высокотемпературной пайкой медью для максимальной устойчивости и защиты от поломки
        • Усиленный ствол и большая фрезерованная спираль высокой прочности для высокоскоростной проходки