Сверло по бетону и камню Stanley STA58551, 12x150x95 мм

Преимущества

Надежное высокопрочное сверло

Уникальное качество крепления твердосплавной пластины высокотемпературной пайкой медью для максимальной устойчивости и защиты от поломки

Усиленный ствол и большая фрезерованная спираль высокой прочности для высокоскоростной проходки

Cверлo Stanley STA58551 разработано для применения в дрелях с ударным действием, а также перфораторах с зажимным патроном и ударной энергией до 2 Дж для бурения бетона, кирпичной кладки, природного и искусственного камня, кирпича, плитки и т.д