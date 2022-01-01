Точильный камень STURM BG 6007S-999

Описание товара:

Точильный камень Sturm BG6007S-999 используется на станке Sturm BG6007S, с помощью которого можно быстро и качественно осуществить заточку сверл, отполировать различные детали. Также применяется при снятии ржавчины с металлических предметов и т.д.

Преимущества и особенности:

Обладает высокими эксплуатационными качествами и имеет большой ресурс работы по сравнению со своими аналогами;

Диаметр затачиваемых сверл 3-10 мм;

Скорость 0-1500 оборотов в минуту.

Комплектация: