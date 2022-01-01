Точильный камень STURM BG 6007S-999
Арт. Х1304186
Характеристики
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Производитель
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Тип оборудования
|шлифовальный круг
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Диаметр, мм
|48
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Толщина, мм
|18
Описание товара:
Точильный камень Sturm BG6007S-999 используется на станке Sturm BG6007S, с помощью которого можно быстро и качественно осуществить заточку сверл, отполировать различные детали. Также применяется при снятии ржавчины с металлических предметов и т.д.
Преимущества и особенности:
- Обладает высокими эксплуатационными качествами и имеет большой ресурс работы по сравнению со своими аналогами;
- Диаметр затачиваемых сверл 3-10 мм;
- Скорость 0-1500 оборотов в минуту.
Комплектация:
- Точильный камень Sturm BG6007S-999;
- Упаковка-блистер.