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Точильный камень STURM BG 6007S-999
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Зачистные круги
    Точильный камень STURM BG 6007S-999
    Арт. Х1304186
    Точильный камень STURM BG 6007S-999
    Точильный камень STURM BG 6007S-999
      Точильный камень STURM BG 6007S-999
      Точильный камень STURM BG 6007S-999

      Точильный камень STURM BG 6007S-999

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1304186

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Тип оборудования
      		шлифовальный круг
      Диаметр, мм
      		48
      Толщина, мм
      		18
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Точильный камень Sturm BG6007S-999 используется на станке Sturm BG6007S, с помощью которого можно быстро и качественно осуществить заточку сверл, отполировать различные детали. Также применяется при снятии ржавчины с металлических предметов и т.д.

        Преимущества и особенности:

        • Обладает высокими эксплуатационными качествами и имеет большой ресурс работы по сравнению со своими аналогами;
        • Диаметр затачиваемых сверл 3-10 мм;
        • Скорость 0-1500 оборотов в минуту.

        Комплектация:

        • Точильный камень Sturm BG6007S-999;
        • Упаковка-блистер.