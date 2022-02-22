Отрезной алмазный диск для сухой и влажной резки Зубр Турбо 36652-125 (125 мм)

Преимущества

Увеличенный рабочий ресурс круга обеспечивается особой технологией горячего спекания

Высота режущей кромки 10мм обеспечивает долгий срок службы при работе даже с самыми сложными в обработке материалами

Круг отрезной алмазный для УШМ, ЗУБР, ПРОФЕССИОНАЛ, 36652-125_z01 Исключительно высокий уровень качества профессиональных отрезных алмазных кругов ЗУБР серии ПРОФЕССИОНАЛ гарантирован комплексной системой контроля всего производственного процесса. Применяются на УШМ для резки бордюрного камня, тротуарной плитки, облицовочного кирпича. Оригинальная сегментированная форма режущей кромки позволяет быстро и эффективно осуществлять необходимые резы в обрабатываемом материале.