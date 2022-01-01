АТАКА Щетка N130 d-60мм чашеобразная гофрир.провол.

Щеточный расходный инструмент предназначен для обработки различных поверхностей, очистки от различных покрытий, ржавчины и загрязнений. В ассортименте Атака представлены щетки для работы со всем инструментом: угловые шлифмашины, дрели, точильные станки, а также ручные щетки. Щетка чашеобразная для УШМ, модель №130. Посадка, диск d=22,2мм Диаметр щетки 60мм Материал - гофрированная сталь Толщина проволоки - 0,30мм (обработка средней интенсивности)