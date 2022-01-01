Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
АТАКА Щетка N130 d-60мм чашеобразная гофрир.провол.
Найти аналог
Чашечные корщетки для УШМ
    АТАКА Щетка N130 d-60мм чашеобразная гофрир.провол.
    Арт. Х131720

      АТАКА Щетка N130 d-60мм чашеобразная гофрир.провол.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х131720

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Тип оборудования
      		щетка для УШМ
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Щеточный расходный инструмент предназначен для обработки различных поверхностей, очистки от различных покрытий, ржавчины и загрязнений. В ассортименте Атака представлены щетки для работы со всем инструментом: угловые шлифмашины, дрели, точильные станки, а также ручные щетки. Щетка чашеобразная для УШМ, модель №130. Посадка, диск d=22,2мм Диаметр щетки 60мм Материал - гофрированная сталь Толщина проволоки - 0,30мм (обработка средней интенсивности)