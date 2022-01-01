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Коронка Bosch Progressor 19мм 2.608.594.198
1 390 ₽
Коронки по дереву
    Коронка Bosch Progressor 19мм 2.608.594.198
    Арт. О00000014100
    Коронка Bosch Progressor 19мм 2.608.594.198

      Коронка Bosch Progressor 19мм 2.608.594.198

      1 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014100

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип упаковки
      		блистер
      min диаметр, мм
      		19
      Все характеристики
      1 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коронка BiM PROGRESSOR Bosch 2608594198 предназначена для сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов. Применяется для сверления отверстий в древесине, гипсокартоне, пластике, металле, цветном металле и нержавеющей стали.

        Преимущества

        • Коронка изготовлена из Bi-Metal с содержанием 8 % кобальта для повышения прочности
        • Оснастка имеет улучшенную полоску зубьев с прогрессивным шагом, что обеспечивает ускоренную резку