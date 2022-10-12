Бур Bosch 1.618.596.456 (SDS-Max, 45x850/1000 мм)

Бур BOSCH 1.618.596.456 — стандартный выбор для сверления больших и глубоких отверстий в бетоне. Сверло предназначено для сверления проемов диаметром в бетоне, каменной кладке и известняке, например, для прокладки кабелей и труб. Предназначено для использования с перфораторами. Примечание. Обязательно используйте сверло для сверления проемов с перфораторами достаточной мощности, в противном случае есть опасность перегрузки. Соблюдайте руководство по эксплуатации перфоратора

Преимущества