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Бур Bosch 1.618.596.459 (SDS-Max, 65x450/600 мм)
5.0
3
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Буры SDS-Max
    Бур Bosch 1.618.596.459 (SDS-Max, 65x450/600 мм)
    Арт. Х1501577613
    5.0
    3
    Бур Bosch 1.618.596.459 (SDS-Max, 65x450/600 мм)

      Бур Bosch 1.618.596.459 (SDS-Max, 65x450/600 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1501577613
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Количество граней
      		3
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		бетон, кирпич, камень
      Упаковка
      		упаковка с подвесом
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бур BOSCH 1.618.596.459 — стандартный выбор для сверления больших и глубоких отверстий в бетоне. Сверло предназначено для сверления проемов диаметром в бетоне, каменной кладке и известняке, например, для прокладки кабелей и труб. Предназначено для использования с перфораторами. Примечание. Обязательно используйте сверло для сверления проемов с перфораторами достаточной мощности, в противном случае есть опасность перегрузки. Соблюдайте руководство по эксплуатации перфоратора

        Преимущества

        • Твердосплавный наконечник с 3 режущими кромками вакуумной пайки и закалки для удаления больших фрагментов материала
        • Длинный конический хвостовик позволяет сверлить проемы
        • Большая U-образная спираль обеспечивает хорошее удаление пыли