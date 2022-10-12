Бур Bosch 1.618.596.459 (SDS-Max, 65x450/600 мм)
Арт. Х1501577613
Характеристики
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Производитель
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Количество граней
|3
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение
|бетон, кирпич, камень
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Упаковка
|упаковка с подвесом
- Бур BOSCH 1.618.596.459 — стандартный выбор для сверления больших и глубоких отверстий в бетоне. Сверло предназначено для сверления проемов диаметром в бетоне, каменной кладке и известняке, например, для прокладки кабелей и труб. Предназначено для использования с перфораторами. Примечание. Обязательно используйте сверло для сверления проемов с перфораторами достаточной мощности, в противном случае есть опасность перегрузки. Соблюдайте руководство по эксплуатации перфоратора
Преимущества
- Твердосплавный наконечник с 3 режущими кромками вакуумной пайки и закалки для удаления больших фрагментов материала
- Длинный конический хвостовик позволяет сверлить проемы
- Большая U-образная спираль обеспечивает хорошее удаление пыли