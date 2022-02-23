Бур Bosch 2.608.586.799 (SDS-Max, 35х1320/1200 мм)

Бур BOSCH 2.608.586.799 идеально подходит для использования при самых высоких скоростях сверления. Это изделие предназначено для сверления бетона и железобетона, известняка и каменной кладки. Подходит для перфораторов с держателем SDS max. Чтобы получить точные результаты, следует контролировать индикатор износа: если он виден, диаметр отверстия еще соответствует допускам для установки металлических анкеров. Качество сверла подтверждает отметка о прохождении теста комиссии ассоциации по сверлам по бетону PGM, что гарантирует соответствие жестким допускам, точности сверления и надежности установки крепежных деталей

Преимущества