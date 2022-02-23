Бур Bosch 2.608.586.799 (SDS-Max, 35х1320/1200 мм)
Арт. Х1501577129
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение
|бетон, кирпич
- Бур BOSCH 2.608.586.799 идеально подходит для использования при самых высоких скоростях сверления. Это изделие предназначено для сверления бетона и железобетона, известняка и каменной кладки. Подходит для перфораторов с держателем SDS max. Чтобы получить точные результаты, следует контролировать индикатор износа: если он виден, диаметр отверстия еще соответствует допускам для установки металлических анкеров. Качество сверла подтверждает отметка о прохождении теста комиссии ассоциации по сверлам по бетону PGM, что гарантирует соответствие жестким допускам, точности сверления и надежности установки крепежных деталей
Преимущества
- Прочная твердосплавная S-образная режущая кромка и наклонные боковые режущие кромки обеспечивают очень быстрое сверление
- Канавки сверла оптимизированы с точки зрения вибраций и обеспечивают наилучшую передачу усилия и увеличение скорости