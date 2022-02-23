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Бур Bosch 2.608.586.799 (SDS-Max, 35х1320/1200 мм)
5.0
2
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Буры SDS-Max
    Бур Bosch 2.608.586.799 (SDS-Max, 35х1320/1200 мм)
    Арт. Х1501577129
    5.0
    2
    Бур Bosch 2.608.586.799 (SDS-Max, 35х1320/1200 мм)
    Бур Bosch 2.608.586.799 (SDS-Max, 35х1320/1200 мм)
      Бур Bosch 2.608.586.799 (SDS-Max, 35х1320/1200 мм)
      Бур Bosch 2.608.586.799 (SDS-Max, 35х1320/1200 мм)

      Бур Bosch 2.608.586.799 (SDS-Max, 35х1320/1200 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1501577129
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		бетон, кирпич
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бур BOSCH 2.608.586.799 идеально подходит для использования при самых высоких скоростях сверления. Это изделие предназначено для сверления бетона и железобетона, известняка и каменной кладки. Подходит для перфораторов с держателем SDS max. Чтобы получить точные результаты, следует контролировать индикатор износа: если он виден, диаметр отверстия еще соответствует допускам для установки металлических анкеров. Качество сверла подтверждает отметка о прохождении теста комиссии ассоциации по сверлам по бетону PGM, что гарантирует соответствие жестким допускам, точности сверления и надежности установки крепежных деталей

        Преимущества

        • Прочная твердосплавная S-образная режущая кромка и наклонные боковые режущие кромки обеспечивают очень быстрое сверление
        • Канавки сверла оптимизированы с точки зрения вибраций и обеспечивают наилучшую передачу усилия и увеличение скорости