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Набор сверл ступенчатых Deko DH20 (3-12, 4-12, 4-20 мм, 3 шт.) 065-0688
540 ₽
600 ₽
Сверла по металлу
    Набор сверл ступенчатых Deko DH20 (3-12, 4-12, 4-20 мм, 3 шт.) 065-0688
    Арт. О00000041848
    Набор сверл ступенчатых Deko DH20 (3-12, 4-12, 4-20 мм, 3 шт.) 065-0688

      Набор сверл ступенчатых Deko DH20 (3-12, 4-12, 4-20 мм, 3 шт.) 065-0688

      • -60 ₽
      540 ₽
      600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041848

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Количество предметов, шт
      		3
      Диаметр, мм
      		4, 32
      Все характеристики
      • -60 ₽
      540 ₽
      600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор сверл ступенчатых DEKO DH20 изготовлен из быстрорежущей стали (HSS) с покрытием из нитрида титана для увеличения срока службы.

        Преимущества

        • Сверла идеально подходят для сверления отверстий в изделиях из цветных металлов, пластика и стальных листах
        • Хвостовик имеет трехгранную фрезеровку для надежного крепления в патроне инструмента
        • Сверла дополнительно покрыты титаном для теплоотведения при интенсивных и повышенных нагрузках