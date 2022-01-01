Набор сверл ступенчатых Deko DH20 (3-12, 4-12, 4-20 мм, 3 шт.) 065-0688

Преимущества

Сверла идеально подходят для сверления отверстий в изделиях из цветных металлов, пластика и стальных листах

Хвостовик имеет трехгранную фрезеровку для надежного крепления в патроне инструмента

Сверла дополнительно покрыты титаном для теплоотведения при интенсивных и повышенных нагрузках

Набор сверл ступенчатых DEKO DH20 изготовлен из быстрорежущей стали (HSS) с покрытием из нитрида титана для увеличения срока службы.