Набор сверл ступенчатых Deko DH20 (3-12, 4-12, 4-20 мм, 3 шт.) 065-0688
Арт. О00000041848
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Количество предметов, шт
|3
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Диаметр, мм
|4, 32
- Набор сверл ступенчатых DEKO DH20 изготовлен из быстрорежущей стали (HSS) с покрытием из нитрида титана для увеличения срока службы.
Преимущества
- Сверла идеально подходят для сверления отверстий в изделиях из цветных металлов, пластика и стальных листах
- Хвостовик имеет трехгранную фрезеровку для надежного крепления в патроне инструмента
- Сверла дополнительно покрыты титаном для теплоотведения при интенсивных и повышенных нагрузках