Перфоратор сетевой Deko DKH1100W 063-4159, с набором из 5 буров SDS+ и дополнительный патрон, в кейсе
Арт. О00000034986
Перфоратор сетевой Deko DKH1100W 063-4159, с набором из 5 буров SDS+ и дополнительный патрон, в кейсе
Арт. О00000034986
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Вес, кг
|5.53
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Наличие подсветки
|Нет
- Сетевой перфоратор DEKO DKH1100W 063-4159 - это электрическая машина с ударным механизмом и возможностью сверления. Для удобного использования боковая рукоять вращается на 360 градусов. Патрон SDS-plus. Служит для легкой замены оснастки без вспомогательных инструментов и сокращает время простоев. Энергия удара 3.50 Дж обеспечивает высокую скорость сверления твердых материалов.
Преимущества
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Патрон SDS-plus для простой смены оснастки
- Реверс предусмотрен для легкого извлечения застрявшего бура
- Предохранительная муфта для защиты оператора от эффекта отдачи
- Дополнительная рукоять способствует уверенному удержанию инструмента в руках
- Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки DEKO DKH1100W 063-4159