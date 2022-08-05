Перфоратор сетевой Deko DKH1100W 063-4159, с набором из 5 буров SDS+ и дополнительный патрон, в кейсе

Преимущества

Мощный двигатель для высокой производительности

Патрон SDS-plus для простой смены оснастки

Реверс предусмотрен для легкого извлечения застрявшего бура

Предохранительная муфта для защиты оператора от эффекта отдачи

Дополнительная рукоять способствует уверенному удержанию инструмента в руках

Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки DEKO DKH1100W 063-4159

Сетевой перфоратор DEKO DKH1100W 063-4159 - это электрическая машина с ударным механизмом и возможностью сверления. Для удобного использования боковая рукоять вращается на 360 градусов. Патрон SDS-plus. Служит для легкой замены оснастки без вспомогательных инструментов и сокращает время простоев. Энергия удара 3.50 Дж обеспечивает высокую скорость сверления твердых материалов.