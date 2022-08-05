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Перфоратор сетевой Deko DKH1100W 063-4159, с набором из 5 буров SDS+ и дополнительный патрон, в кейсе
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор сетевой Deko DKH1100W 063-4159, с набором из 5 буров SDS+ и дополнительный патрон, в кейсе
    Арт. О00000034986
    5.0
    1
    Перфоратор сетевой Deko DKH1100W 063-4159, с набором из 5 буров SDS+ и дополнительный патрон, в кейсе
    Перфоратор сетевой Deko DKH1100W 063-4159, с набором из 5 буров SDS+ и дополнительный патрон, в кейсе
    Перфоратор сетевой Deko DKH1100W 063-4159, с набором из 5 буров SDS+ и дополнительный патрон, в кейсе
      Перфоратор сетевой Deko DKH1100W 063-4159, с набором из 5 буров SDS+ и дополнительный патрон, в кейсе
      Перфоратор сетевой Deko DKH1100W 063-4159, с набором из 5 буров SDS+ и дополнительный патрон, в кейсе
      Перфоратор сетевой Deko DKH1100W 063-4159, с набором из 5 буров SDS+ и дополнительный патрон, в кейсе

      Перфоратор сетевой Deko DKH1100W 063-4159, с набором из 5 буров SDS+ и дополнительный патрон, в кейсе

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034986
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Вес, кг
      		5.53
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сетевой перфоратор DEKO DKH1100W 063-4159 - это электрическая машина с ударным механизмом и возможностью сверления. Для удобного использования боковая рукоять вращается на 360 градусов. Патрон SDS-plus. Служит для легкой замены оснастки без вспомогательных инструментов и сокращает время простоев. Энергия удара 3.50 Дж обеспечивает высокую скорость сверления твердых материалов.

        Преимущества

        • Мощный двигатель для высокой производительности
        • Патрон SDS-plus для простой смены оснастки
        • Реверс предусмотрен для легкого извлечения застрявшего бура
        • Предохранительная муфта для защиты оператора от эффекта отдачи
        • Дополнительная рукоять способствует уверенному удержанию инструмента в руках
        • Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки DEKO DKH1100W 063-4159