Перфоратор сетевой Deko DKH850W 063-4116, в кейсе с набором из 3 буров SDS+

Преимущества

Патрон SDS-plus для простой смены оснастки

Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы

Перфоратор оснащен реверсом для быстрого и легкого извлечения застрявшего бура

Предохранительная муфта для защиты оператора от эффекта отдачи

Для сверления отверстий нужной глубины в комплекте предусмотрен ограничитель

Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки DEKO DKH850W 063-4116

Перфоратор DEKO DKH850W 063-4116 поставляется в кейсе с набором бур. Работает в трех режимах: сверление, ударное сверление, долбление. Патрон SDS-plus обеспечивает быструю и легкую замену оснастки. Дополнительная рукоять вращается на 360 градусов, что способствует уверенному удержанию инструмента в руках.