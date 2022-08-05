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Перфоратор сетевой Deko DKH850W 063-4116, в кейсе с набором из 3 буров SDS+
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор сетевой Deko DKH850W 063-4116, в кейсе с набором из 3 буров SDS+
    Арт. О00000034985
    5.0
    1
    Перфоратор сетевой Deko DKH850W 063-4116, в кейсе с набором из 3 буров SDS+
    Перфоратор сетевой Deko DKH850W 063-4116, в кейсе с набором из 3 буров SDS+
    Перфоратор сетевой Deko DKH850W 063-4116, в кейсе с набором из 3 буров SDS+
    Перфоратор сетевой Deko DKH850W 063-4116, в кейсе с набором из 3 буров SDS+
      Перфоратор сетевой Deko DKH850W 063-4116, в кейсе с набором из 3 буров SDS+
      Перфоратор сетевой Deko DKH850W 063-4116, в кейсе с набором из 3 буров SDS+
      Перфоратор сетевой Deko DKH850W 063-4116, в кейсе с набором из 3 буров SDS+
      Перфоратор сетевой Deko DKH850W 063-4116, в кейсе с набором из 3 буров SDS+

      Перфоратор сетевой Deko DKH850W 063-4116, в кейсе с набором из 3 буров SDS+

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034985
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Вес, кг
      		4.08
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор DEKO DKH850W 063-4116 поставляется в кейсе с набором бур. Работает в трех режимах: сверление, ударное сверление, долбление. Патрон SDS-plus обеспечивает быструю и легкую замену оснастки. Дополнительная рукоять вращается на 360 градусов, что способствует уверенному удержанию инструмента в руках.

        Преимущества

        • Патрон SDS-plus для простой смены оснастки
        • Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
        • Перфоратор оснащен реверсом для быстрого и легкого извлечения застрявшего бура
        • Предохранительная муфта для защиты оператора от эффекта отдачи
        • Для сверления отверстий нужной глубины в комплекте предусмотрен ограничитель
        • Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки DEKO DKH850W 063-4116