Перфоратор сетевой Deko DKH850W 063-4116, в кейсе с набором из 3 буров SDS+
Арт. О00000034985
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Малайзия
|
Вес, кг
|4.08
|
Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор DEKO DKH850W 063-4116 поставляется в кейсе с набором бур. Работает в трех режимах: сверление, ударное сверление, долбление. Патрон SDS-plus обеспечивает быструю и легкую замену оснастки. Дополнительная рукоять вращается на 360 градусов, что способствует уверенному удержанию инструмента в руках.
Преимущества
- Патрон SDS-plus для простой смены оснастки
- Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
- Перфоратор оснащен реверсом для быстрого и легкого извлечения застрявшего бура
- Предохранительная муфта для защиты оператора от эффекта отдачи
- Для сверления отверстий нужной глубины в комплекте предусмотрен ограничитель
- Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки DEKO DKH850W 063-4116