Перфоратор сетевой Deko DKH950W 063-4122, с набором из 5 буров SDS+, 950 Вт, 4860 уд/мин,3.2 Дж

Преимущества

Патрон SDS-plus для простой смены оснастки

Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы

Перфоратор оснащен реверсом для быстрого и легкого извлечения застрявшего бура

Предохранительная муфта для защиты оператора от эффекта отдачи

Для сверления отверстий нужной глубины в комплекте предусмотрен ограничитель

Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки DEKO DKH950W 063-4122

Сетевой перфоратор DEKO DKH950W 063-4122 оснащен тремя режимами работы: сверление, ударное сверление, долбление. Подходит под множество задач. Имеет регулировку рабочей скорости от 0 до 870 об/мин. Удобство удержания. Боковая рукоять вращается на 360 градусов.