Перфоратор сетевой Deko DKH950W 063-4122, с набором из 5 буров SDS+, 950 Вт, 4860 уд/мин,3.2 Дж
Арт. О00000034987
Перфоратор сетевой Deko DKH950W 063-4122, с набором из 5 буров SDS+, 950 Вт, 4860 уд/мин,3.2 Дж
Арт. О00000034987
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Вес, кг
|4.8
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Наличие подсветки
|Нет
- Сетевой перфоратор DEKO DKH950W 063-4122 оснащен тремя режимами работы: сверление, ударное сверление, долбление. Подходит под множество задач. Имеет регулировку рабочей скорости от 0 до 870 об/мин. Удобство удержания. Боковая рукоять вращается на 360 градусов.
Преимущества
- Патрон SDS-plus для простой смены оснастки
- Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
- Перфоратор оснащен реверсом для быстрого и легкого извлечения застрявшего бура
- Предохранительная муфта для защиты оператора от эффекта отдачи
- Для сверления отверстий нужной глубины в комплекте предусмотрен ограничитель
- Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки DEKO DKH950W 063-4122