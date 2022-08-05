Перфоратор сетевой Deko DKH950W 063-4119, 950 Вт, 4860 уд/мин, 3.2 Дж
Арт. О00000035060
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Вес, кг
|3
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Наличие подсветки
|Нет
- Сетевой перфоратор DEKO DKH950W 063-4119 функционирует в трех режимах: сверление, ударное сверление, долбление. Электронная регулировка оборотов помогает выбрать оптимальную скорость для работы в зависимости от плотности материала и диаметра оснастки. Удобство удержания. Боковая рукоять вращается на 360 градусов для выбора оптимального положения. Предохранительная муфта. Предотвратит поломки двигателя от перегрузки при достижении высокого крутящего момента.
Преимущества
- Мощный двигатель для высокой производительности DEKO DKH950W 063-4119
- Патрон SDS-plus для простой смены оснастки
- Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
- Реверс предусмотрен для легкого извлечения застрявшего бура
- Предохранительная муфта для защиты оператора от эффекта отдачи
- Дополнительная рукоять способствует уверенному удержанию инструмента в руках