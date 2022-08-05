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Перфоратор сетевой Deko DKH950W 063-4119, 950 Вт, 4860 уд/мин, 3.2 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор сетевой Deko DKH950W 063-4119, 950 Вт, 4860 уд/мин, 3.2 Дж
    Арт. О00000035060
    5.0
    1
    Перфоратор сетевой Deko DKH950W 063-4119, 950 Вт, 4860 уд/мин, 3.2 Дж
    Перфоратор сетевой Deko DKH950W 063-4119, 950 Вт, 4860 уд/мин, 3.2 Дж
      Перфоратор сетевой Deko DKH950W 063-4119, 950 Вт, 4860 уд/мин, 3.2 Дж
      Перфоратор сетевой Deko DKH950W 063-4119, 950 Вт, 4860 уд/мин, 3.2 Дж

      Перфоратор сетевой Deko DKH950W 063-4119, 950 Вт, 4860 уд/мин, 3.2 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000035060
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Вес, кг
      		3
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сетевой перфоратор DEKO DKH950W 063-4119 функционирует в трех режимах: сверление, ударное сверление, долбление. Электронная регулировка оборотов помогает выбрать оптимальную скорость для работы в зависимости от плотности материала и диаметра оснастки. Удобство удержания. Боковая рукоять вращается на 360 градусов для выбора оптимального положения. Предохранительная муфта. Предотвратит поломки двигателя от перегрузки при достижении высокого крутящего момента.

        Преимущества

        • Мощный двигатель для высокой производительности DEKO DKH950W 063-4119
        • Патрон SDS-plus для простой смены оснастки
        • Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
        • Реверс предусмотрен для легкого извлечения застрявшего бура
        • Предохранительная муфта для защиты оператора от эффекта отдачи
        • Дополнительная рукоять способствует уверенному удержанию инструмента в руках