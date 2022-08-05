Перфоратор сетевой Deko DKH950W 063-4119, 950 Вт, 4860 уд/мин, 3.2 Дж

Преимущества

Мощный двигатель для высокой производительности DEKO DKH950W 063-4119

Патрон SDS-plus для простой смены оснастки

Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы

Реверс предусмотрен для легкого извлечения застрявшего бура

Предохранительная муфта для защиты оператора от эффекта отдачи

Дополнительная рукоять способствует уверенному удержанию инструмента в руках

Сетевой перфоратор DEKO DKH950W 063-4119 функционирует в трех режимах: сверление, ударное сверление, долбление. Электронная регулировка оборотов помогает выбрать оптимальную скорость для работы в зависимости от плотности материала и диаметра оснастки. Удобство удержания. Боковая рукоять вращается на 360 градусов для выбора оптимального положения. Предохранительная муфта. Предотвратит поломки двигателя от перегрузки при достижении высокого крутящего момента.