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Диск алмазный Champion Concremax 350/25.4 бетон С1604 04521
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Алмазные диски для бензорезов и швонарезчиков
    Диск алмазный Champion Concremax 350/25.4 бетон С1604 04521
    Арт. 77777X9002327

      Диск алмазный Champion Concremax 350/25.4 бетон С1604 04521

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9002327

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон
      Диаметр, мм
      		350
      Посадочный диаметр, мм
      		25.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск алмазный 350х25,4х10 мм CHAMPION Бетон ST Concremax C1604 подходит для реза бетона и железобетона. Изготовлен из высококачественных материалов, подходит для профессионального использования. 

        Преимущества

        • Широкие межсегментные канавки обеспечивают быстрое удаление шлама.