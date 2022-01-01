Диск алмазный Champion Concremax 350/25.4 бетон С1604 04521

Преимущества

Широкие межсегментные канавки обеспечивают быстрое удаление шлама.

Диск алмазный 350х25,4х10 мм CHAMPION Бетон ST Concremax C1604 подходит для реза бетона и железобетона. Изготовлен из высококачественных материалов, подходит для профессионального использования.