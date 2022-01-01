Диск алмазный Champion Concremax 350/25.4 бетон С1604 04521
Арт. 77777X9002327
Характеристики
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Производитель
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон
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Диаметр, мм
|350
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Посадочный диаметр, мм
|25.4
- Диск алмазный 350х25,4х10 мм CHAMPION Бетон ST Concremax C1604 подходит для реза бетона и железобетона. Изготовлен из высококачественных материалов, подходит для профессионального использования.
Преимущества
- Широкие межсегментные канавки обеспечивают быстрое удаление шлама.