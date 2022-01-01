Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Диск BOSCH Optiline ECO 230*30*24 2.608.641.793
Найти аналог
Прочие комплектующие для шлифмашин
    Диск BOSCH Optiline ECO 230*30*24 2.608.641.793
    Арт. 9010202235
    Диск BOSCH Optiline ECO 230*30*24 2.608.641.793

      Диск BOSCH Optiline ECO 230*30*24 2.608.641.793

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9010202235

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы