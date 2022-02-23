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Диск на фибровой основе (180x22 мм, P100, 5 штук)
4.5
2
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Зачистные круги
    Диск на фибровой основе (180x22 мм, P100, 5 штук)
    Арт. Х150616686
    4.5
    2
    Диск на фибровой основе (180x22 мм, P100, 5 штук)

      Диск на фибровой основе (180x22 мм, P100, 5 штук)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х150616686
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Uragan
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		шлифовальный круг
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шлифовальный круг Uragan 907-47004-100-05 используется совместно с угловыми шлифмашинами для шлифования изделий из металла и дерева, лакокрасочных поверхностей. Такие круги используют для последующей обработки после проведения обдирочных работ.

        Преимущества

        • Изготовлен на фибровой основе с открытым нанесением абразивного материала - электрокорунда
        • Имеет среднюю зернистость
        • В комплекте 5 штук