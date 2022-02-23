Диск на фибровой основе (180x22 мм, P100, 5 штук)
Арт. Х150616686
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|шлифовальный круг
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Назначение по материалу
|металл
- Шлифовальный круг Uragan 907-47004-100-05 используется совместно с угловыми шлифмашинами для шлифования изделий из металла и дерева, лакокрасочных поверхностей. Такие круги используют для последующей обработки после проведения обдирочных работ.
Преимущества
- Изготовлен на фибровой основе с открытым нанесением абразивного материала - электрокорунда
- Имеет среднюю зернистость
- В комплекте 5 штук