Диск на фибровой основе (180x22 мм, P100, 5 штук)

Преимущества

Изготовлен на фибровой основе с открытым нанесением абразивного материала - электрокорунда

Имеет среднюю зернистость

В комплекте 5 штук

Шлифовальный круг Uragan 907-47004-100-05 используется совместно с угловыми шлифмашинами для шлифования изделий из металла и дерева, лакокрасочных поверхностей. Такие круги используют для последующей обработки после проведения обдирочных работ.