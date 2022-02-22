Преимущества

Прочность

Эластичность

Длительный срок службы

Диск на фибровой основе (180x22 мм, P36, 5 штук) предназначен для установки на УШМ совместно с опорной тарелкой для фибровых кругов. Крупнозернистый абразив Р40 используется для грубой обработки металлических, каменных и деревянных изделий, помогает удалять лак, краску, заусенцы, ржавчину, затирать швы и устранять брызги после сварки.