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Диск на фибровой основе (180x22 мм, P40, 5 штук)
5.0
2
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Зачистные круги
    Диск на фибровой основе (180x22 мм, P40, 5 штук)
    Арт. Х150616692
    5.0
    2
    Диск на фибровой основе (180x22 мм, P40, 5 штук)

      Диск на фибровой основе (180x22 мм, P40, 5 штук)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х150616692
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Назначение по материалу
      		металл
      Вес, кг
      		0.25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск на фибровой основе (180x22 мм, P40, 5 штук) предназначен для установки на УШМ совместно с опорной тарелкой для фибровых кругов. Крупнозернистый абразив Р40 используется для грубой обработки металлических, каменных и деревянных изделий, помогает удалять лак, краску, заусенцы, ржавчину, затирать швы и устранять брызги после сварки.