Кардан Jonnesway 1/4" S15H240

Преимущества

Добавление шарнира в конструкцию сборного инструмента заметно снижает ее прочность, что необходимо учитывать при работе с таким инструментом при обслуживании высоконагруженных и осложненных резьбовых соединений и стараться избегать применения карданных шарниров в этих случаях

Изделие изготовлено из хромованадиевой стали в соответствии со стандартом DIN 3123, отвечает требованиям ГОСТ 25603-83, имеет матовое хромоникелевое покрытие

КАРДАН JONNESWAY S15H240 1/4"DR дополнительная насадка в системе сборного монтажного инструмента, позволяющая в определенных пределах изменять направление оси приложения усилия за счет имеющихся двух степеней свободы конструкции изделия.