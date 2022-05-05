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Кардан Jonnesway 1/4" S15H240
5.0
2
315 ₽
Карданные шарниры для торцевых головок
    Кардан Jonnesway 1/4" S15H240
    Арт. Х13024905
    5.0
    2
    Кардан Jonnesway 1/4" S15H240
    Кардан Jonnesway 1/4" S15H240
    Кардан Jonnesway 1/4" S15H240
      Кардан Jonnesway 1/4" S15H240
      Кардан Jonnesway 1/4" S15H240
      Кардан Jonnesway 1/4" S15H240

      Кардан Jonnesway 1/4" S15H240

      315 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х13024905
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип оснастки
      		переходник карданный
      Размер посадки на инструмент
      		1/4 дюйма Female DR
      Все характеристики
      315 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • КАРДАН JONNESWAY S15H240 1/4"DR дополнительная насадка в системе сборного монтажного инструмента, позволяющая в определенных пределах изменять направление оси приложения усилия за счет имеющихся двух степеней свободы конструкции изделия.

        Преимущества

        • Добавление шарнира в конструкцию сборного инструмента заметно снижает ее прочность, что необходимо учитывать при работе с таким инструментом при обслуживании высоконагруженных и осложненных резьбовых соединений и стараться избегать применения карданных шарниров в этих случаях
        • Изделие изготовлено из хромованадиевой стали в соответствии со стандартом DIN 3123, отвечает требованиям ГОСТ 25603-83, имеет матовое хромоникелевое покрытие