Кардан Jonnesway 1/4" S15H240
Арт. Х13024905
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Тип оснастки
|переходник карданный
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Размер посадки на инструмент
|1/4 дюйма Female DR
- КАРДАН JONNESWAY S15H240 1/4"DR дополнительная насадка в системе сборного монтажного инструмента, позволяющая в определенных пределах изменять направление оси приложения усилия за счет имеющихся двух степеней свободы конструкции изделия.
Преимущества
- Добавление шарнира в конструкцию сборного инструмента заметно снижает ее прочность, что необходимо учитывать при работе с таким инструментом при обслуживании высоконагруженных и осложненных резьбовых соединений и стараться избегать применения карданных шарниров в этих случаях
- Изделие изготовлено из хромованадиевой стали в соответствии со стандартом DIN 3123, отвечает требованиям ГОСТ 25603-83, имеет матовое хромоникелевое покрытие